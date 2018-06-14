DHA YURT - KAÇAK İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN 1 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği aldıkları ihbar üzerine Ortakent Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. M.G., E.N.H. ve E.A.\'in birlikte yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 172 boş şişe, 1710 sahte bandrol ve yaklaşık 1 ton sahte içki yapımında kullanılan alkole el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alkolün evden çıkarılarak araçlara yüklenmesinden görüntü

- 3 kişinin gözaltına alınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)