T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Jel yakıt anne- kızı hastanelik etti

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, 33 yaşındaki Havva Uzuner'in balkonda kahvaltı yapmak için demliği koyacağı ocağın içerisine döktüğü jel yakıt alev alarak kendisi ve 17 yaşındaki kızı Zehra Uzuner'in üzerine sıçradı

07 Eylül 2017 13:54

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, 33 yaşındaki Havva Uzuner\'in balkonda kahvaltı yapmak için demliği koyacağı ocağın içerisine döktüğü jel yakıt alev alarak kendisi ve 17 yaşındaki kızı Zehra Uzuner\'in üzerine sıçradı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve kızı tedavi altına alındı.
Bir hafta önce meydana gelen olayda, Gölcük İhsaniye Mahallesi\'nde oturan Havva Uzuner balkonda kahvaltı keyfi yapmak için üzerine demliği koyacağı piknik tipi ocağın içerisine jel yakıtı doldurduğu sırada alev alan jel yakıt kendinin ve masada oturan kızı Zehra Uzuner\'in üzerine sıçradı. Elbiseleri alev alan anne ve kızı telaş içerisinde banyoya koşarak alevi söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Havva Uzuner ve kızı Zehra Uzuner tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Anne ve kızı daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
\'KENDİMİZİ DUŞ KABİNİNE ATTIK\'
Tutuşturduğu jelin üzerlerine sıçrayarak kızı ve kendisini yaktığını söyleyen Havva Uzuner şunları anlattı: \"Kızımla birlikte kahvaltı hazırladık. Ocağın jeli bitmişti. Jel kutusu kızımın elindeydi, jeli doldurdu. Ben de çakmakla yaktım ve o sırada jel patladı. Ocağın içindeki jel, kızımın elindeki bidon da tutuştu. Kızım hemen kendini banyoya attı. Benim tişörtüm tutuştu, başörtüsü saçlarımızın yanmasını engelledi. Tişörtümü çıkardım, kollarım yüzüm hep alev aldı. Koştukça, bir yere gittikçe daha çok alev alıyordu. Yanımda annem vardı, annem de kızıma ve bana müdahale edemedi. O da şok oldu. Sonra duş kabinine attık kendimizi.\"
\'ALEVLER YÜZÜME YAPIŞTI\'
Zehra Uzuner de jelden çıkan alevlerin yüzüne yapıştığını söyleyerek, \"Annem çakmağı çakınca, alev alan jel yüzüme sıçradı. Ben can havliyle banyoya koştum. Sönünce annemi çağırdım. Annem o sıra koridorda gidip geliyordu. Sonra o da banyoya geldi. Benim kollarımda derin yanıklar var ve yüzüm yandı. İkinci dereceden yanıklar oluştu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Anne ve kızı ile hastanede röp.
-Anne kızında oluşan yanıklardan detaylar
-Jel yakıtlardan detay görüntüler

Haber: Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOCAELİ GölcükHavva UzunerZehra UzunerVücutlarındaBirGölcükMahallesiElbiseleriDerince EğitimAraştırma HastanesiAnneDUŞ KABİNİNE ATTIKOcağınJelBenKızımBenimTişörtümüKoştukçaYanımdaSonra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24