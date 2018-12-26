T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - İZMİR'İN KİRAZ İLÇESİ'NDE KAR YAĞIŞI

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu

26 Aralık 2018 10:25

İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.

Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ahmetler, Ören, Cevizli ve Bahçearası mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi\'ne bağlı, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kiraz\'a bağlı diğer mahalle yollarında da tuzlama ve kar küreme temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kiraz belediyesi iş makineleri kar küreme çalışmasından genel detay

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / KİRAZ(İzmir),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KirazAhmetlerCevizliBahçearasıKarKiraz BelediyesiGreyderGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KirazFarukKİRAZİzmirDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24