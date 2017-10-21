DHA YURT - İzmir'in en büyük uyuşturucu şebekesi polisin baskınıyla çökertildi

\'Çılgın\'ın uyuşturucu şebekesi cezaevinde

İZMİR\'de narkotik timlerinin düzenlediği operasyonla, kentin en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen \'Çılgın\" lakaplı A.V.\'nin şebekesi çökertildi. Peşpeşe yapılan operasyonlarda A.V. ile birlikte 34 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest kaldı. Maddi olarak zor durumda olan aillerin çocuklarınının yanı sıra kadınlar ve evsizleri uyuşturucu ticaretinde kullanan A.V.\'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluşup satmak gibi yöntemler kullandığı saptandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün yaptığı peşpeşe operayonlar, uyuşturucu ticareti yapıp özellikle gençleri zehirleyen şebekelere karşı önemli başarılar elde edilmesini sağladı. Kentteki en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen \'Çılgın\' lakaplı A.V.\'ye yönelik uzun süren takip yapan narkotik timleri, şebekeyle bağlantılı 13 kişiyi daha önce çeşitli tarihlerde yakaladı. Bu kişiler gönderildikleri adliyede tutuklandı.

SON OPERASYONDA \'ÇILGIN\' DA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü çalışmalar sonrasında yapılan operasyonda A.V. ile annesi G.V.\'nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ilçelerinin yanı sıra Ankara\'da da yapılan operasyonda, polis helikopteri, drone, özel harekât polisleri, 5 narkotik dedektör köpeği ile 280 polis görev aldı. Zanlılarla birlikte 60 kilo esrar, 250 gram kokain, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinlere ve kağıtlara sarılı uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 45 tabanca fişeği, 5 tüfek fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL ile 70 Euro ele geçirildi.

25 GÜNLÜK PERİYOTLARDA ELEMAN GETİRMİŞ

Özellikle Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkıyu bölgelerinde faaliyet gösteren A.V.\'nin, uyuşturucu satışlarında da farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. İzmir\'e uyuşturucu getirdikten sonra belirli bölgelere dağıtan ve buradan da \'torbacı\' olarak isimlendirilen sokak satıcıları aracılığıyla satışını sağlayan A.V.\'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluştuğu saptandı. Ayrıca elemanlarının deşifre olmasını engellemek için de, uyuşturucu madde satışı yaptığı yerlerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerinden getirdiği gençleri, 20 - 25 gün çalıştırdıktan sonra değiştirdiği belirlendi. Bunun yanı sıra işsiz, maddi yönden zor durumda olan, sokaklarda kalan yardıma muhtaç kişileri, zor durumdaki ailelerin çocuklarını ve kadınları da eleman olarak kullanan A.V.\'nin, çocukları da mahalleye giren polis araçlarına taşla saldırmaları için kullandığı ileri sürüldü. A.V.\'nin, kullandığı kişilere günlük yevmiler verdiği, yakalanmaları durumunda avukatları aracılığıyla koruyacağı, cezaevine girmeleri durumunda da maddi manevi destek vereceği şeklindeki sözlerle kandırdığı öğrenildi. Kendilerini ihbar edeceğini düşündüğü kişelere baskı yapan şebeke üyelerinden son operasyon yakalanana 22 kişi, dün (cuma) adliyeye gönderildi. Bu kişilerden 21\'i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Şebekeye yönelik oparesyonlarda ise bugüne kadar tutuklananların sayısı 34\'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanıkların görüntüsü.

- Operasyon anı görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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