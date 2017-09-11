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DHA YURT - İzmir'deki yangında 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, plajın arkasındaki alana park edilmiş aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu

11 Eylül 2017 01:33

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, plajın arkasındaki alana park edilmiş aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 30 dönümlük zeytinlik alan kül oldu.
Yangın, bugün gündüz saatlerinde Bademli Mahallesi Killik Koyu Mevkii\'nde çıktı. İddialara göre, aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarılan yangına ilk olarak o sırada denize giren vatandaşlar hortumlarla ve kovalarla müdahale etti. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Söndürme çalışmalarına destek veren yaşlı bir vatandaş kolundan yaralanırken, bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 30 dönümlük zeytinlik alan alevlerden etkilendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Alanda tutuşan çalı ve ağaçlardan görüntü
- Söndürmeye çalışan vatandaşların cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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