DHA YURT - İzmir'de zincirleme kaza

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Çiğli\'den Karşıyaka yönüne giden 35 AT 2123 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Abdülkadir Bora idaresindeki 35 KG 3869 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar farklı şeritlerdeki Bayram Kuzgun yönetimindeki 35 T 7514 plakalı taksiye, Serkan Kılıç kontrolündeki 35 DD 3973 plakalı otomobile ve park halindeki 35 T 5563 plakalı taksiye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde kazada herhangi bir yaralanan olmadığını tespit etti. Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, Anadolu Caddesi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan polis, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Araçların kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)