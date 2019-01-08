DHA YURT - İZMİR'DE KORKUTAN FABRİKA YANGINI

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, endüstriyel mutfak malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki depoya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fincancılar Çarşısı\'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangında, alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada, alevler fabrikanın bitişiğinde bulunan bir depoya sıçradı. Polis ekipleri çevredeki park halinde bulunan otomobilleri kaldırtarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun süren çalışmalar sonucunda, fabrika ve depodaki yangın söndürüldü.

\'PATLAMA SESİ DUYDUK\'

Yangının çıktığı sırada yandaki depoda çalıştıklarını belirten Atilla Yıldırır, \"Yangın yaklaşık 6 (18.00) sıralarında başladı, depolarında bir patlama duyduk. Dışarıya çıktığımızda büyük bir alev topu gibi bir yangın vardı. Hemen itfaiye ve polisi aradık, yangına müdahale ettikleri sırada, yangın bizim bulunduğumuz depoya sıçradı. Büyük hasarımız var\" dedi.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikadan detay

-İtfaye ekiplerinden detay

-Atilla Yıldırır röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

