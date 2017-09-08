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DHA YURT - İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı, pompalı tüfekle olayın yaşandığı gece kulübüne ateş açtı

08 Eylül 2017 09:16

İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı, pompalı tüfekle olayın yaşandığı gece kulübüne ateş açtı. Olayda, 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Nil Kayar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi\'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Ramazan Arcanlı, bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edilmesi üzerine gece saatlerinde 34 JPG 59 plakalı otomobille gece kulübünün önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Arcanlı\'nın, otomobillin içinden pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açması sonucu işletmenin güvenlik görevlisi Nil Kayar başına ve göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca, gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter M. sırtından, 25 yaşındaki Sedat Ş.\'de gözünden yaralandı. Saldırgan olayın ardındın otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kayar\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılardan Merter M. ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Sedat Ş. ise Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Merter M. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözünden yaralanan ve tedavisi süren Sedat Ş.\'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kayar\'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Arcanlı\'yı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Saldırgan hastanedeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Saydırganın hastaneye getirilişinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet GÜNEY - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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