DHA YURT - İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Artvin’deki programına katılmak üzere geldiği Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda vatandaş tarafından meşale yakılarak karşılandı.

Artvin’deki bir dizi proğramlarına katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara’dan Trabzon’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı\'nda vatandaşlar ve partililerce coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da hazır bulunduğu karşılamada VİP Salonu önünde bekleyen bir grup genç de meşale yakarak Akşener’e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamada ‘Karadeniz’in gelini Trabzon’a hoş geldin’ yazılı pankartın yer alması dikkat çekti. Burada bir süre partili kurmaylarıyla görüşen Akşener atandaşları da selamladı.

Akşener daha sonra araç konvoyuyla Artvin’e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akşener Havalimanı karşılama

Pankart ve meşale yakılması

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HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON (DHA)

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