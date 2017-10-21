DHA YURT - Irak ordusu ve Haşdi-Şabi milisleri ile peşmerge arasındaki çatışmalar durdu

IRAK ordusu ve Haşdi Şabi milisleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı peşmergeler arasında Kerkük\'ün Altınköprü İlçesi\'nde dün yaşanan şiddetli çatışmalar bugün yerini sessizliğe bıraktı. Bölgedeki çatışmaların durduğu öğrenilirken, gazetecilerin bölgeye girişi yasaklandı. Bu arada, bugün öğle saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı Taktak beldesine doğru hareket ettiği, daha sonra ise geri çekildiği belirtildi.

IKBY\'ye bağlı peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi ve Irak ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de çatışmalar dün gece saatlerinde durdu. Dün şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de bugün sessizlik hüküm sürerken, peşmerge güçlerinin bölgeye yığınak yapmaya devam ettiği görüldü. Altınköprü\'de bulunan peşmerge mevzilerine gazetecilerin girişine izin verilmezken, Erbil-Kerkük karayolu da asayiş güçleri tarafından kesildi. Bölgeye giden gazeteciler, Altınköprü\'ye 8 kilometre mesafede kurulan kontrol noktasında durdurularak, bölgeye girişlerin yasaklanması nedeniyle geri gönderildi.

IRAK ORDUSU ŞUVAN KASABISINI ALDI

Bu arada, Irak ordusunun bugün sabah saatlerinde Kerkük\'ün 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Şuvan kasabasına girdiği öğrenildi. Kürdistan Yurseverler Birliği\'ne bağlı peşmergelerin kontrolünde olun Şuvan\'da herhangi bir direnişle karşılaşmadan giren Irak ordu birliklerinin kasaba merkezinde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. Kürt nüfusun yaşadığı Kerkük\'e bağlı Şuvan\'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

HAŞDİ ŞABİ TAKTAK\'A HAREKET EDİP, GERİ ÇEKİLDİ

Şuvan\'ı kontrol altına alan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinden oluşan kuvvetin, tank ve hummer zırhlı araçlarıyla daha sonra Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı petrol kuyularının bulunduğu Taktak nahiyesine ilerlediği öğrenildi. Irak ordu birliklerinin Taktak\'a girmeden bir süre sonra geri çekildiği bildirildi. Erbil ve Süleymaniye arasında yer alan Köysancak İlçesine bağlı Taktak nahiyesinin Erbil\'in 98 kilometre güneydoğusunda olduğu öğrenilirken, Irak birliklerinin bugün girdikleri Şuvan kasabasını da geride bırakarak, Kerkük istikametine doğru geri çekildikleri belirtildi.

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: BAĞDAT ŞARTSIZ BİR ŞEKİLDE DİYALOG MASASINA OTURMAYACAK

Bu arada Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, Kerkük krizi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Bağdat\'ın şartsız bir şekilde Erbil ile diyalog masasına oturmayacağını belirten Hadisi, \"Bağdat’ın şartları; Irak’ın toprak bütünlüğü, havayolları, sınır kapıları, ülkenin doğal kaynakları, peşmerge güçleri, güvenlik kurumlarının teslimi, tartışmalı bölgelerin yasal uygulanması, referandum sonucunun iptali ve Kürdistan Bölgesi\'nin anayasaya karşı her girişiminin engellenmesi olacaktır. Referandum ve sonucu hiçbir şekilde konuşulmayacaktır. Irak hükümeti, referandumun iptali için mahkeme kararına bağlıdır. Federal hükümetin, parlamento kararını uygulamaya koyma kararına ek olarak, güvenlik, referandum sonucu, Kürdistan Bölgesi’nin tüm imtiyazları bozulmuştur\" dedi.

IKBY GÜVENLİK KONSEYİ: İŞGAL ETTİĞİNİZ YERLERDEN ÇEKİLİN

Müsteşarlığını Mesut Barzani\'nin oğlu Mesrur Barzani\'nin yaptığı, IKBY Güvenlik Konseyi de Irak ve Haşdi Şabi milislerinin dün Erbil\'e 45 kilometre uzaklıktaki Altınköprü\'ye saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi\'nden yapılan açıklamada, uluslararası topluma Irak\'ın saldırılarına müdahale edilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi: \"Irak askerleri ve Haşdi Şabi güçleri, İran’ın desteği ve ABD’nin silahlarıyla Kerkük-Erbil karayolundaki Altınköprü\'de peşmerge güçlerine saldırdı. Söz konusu saldırının amacı Erbil\'in güneyindeki Kuştepe\'ye girmekti. Ancak peşmerge saldırıyı geri püskürttü. IŞİD\'le savaşta Irak\'a verilen silahlar şu anda Haşdi Şabi güçleri tarafından Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Haşdi Şabi güçlerinin 16 Ekim\'de yaptığı saldırılarla en az 100 binden fazla kişi Erbil ve Süleymaniye\'ye göç etmek zorunda kaldı. Haşdi Şabi, Kerkük, Tuzhurmatu ve Hanekin\'de Kürt ve Türkmenlere ait yüzlerce eve el koyarak yağmaladı. Hanekin\'de Kürtlere ait bölgelerde Haşdi Şabi mensuplarının bulunmasına karşı çıkan sivillere ateş açıldı. Elimizdeki bilgilere göre, İran\'nın desteğiyle peşmergeye karşı kullanılan bu güçler, Esaybi Ehli Haq, Bedir Tugayları, Ketaibi Hizbullah, Abbas Tümeni, Ali Ekber Tugayı, Serayi Horan ve İmam Ali güçleridir. Uluslararası topluluklar, Irak ve komşu ülkeler Kürdistan\'a yapılan bu saldırılar karşısında sessiz. Halkın korunması için kurulan ordu bugün Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Irak\'ın saldırıları bu ülkeyle birlikte yaşama konusundaki korkuyu ortaya koymuştur. Uluslararası toplulukların Irak\'ın saldırılarına karşı tavır alması gerekiyor. Irak yönetimi de, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden geri çıkmalıdır.\"

Görüntü Dökümü

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

-Altınköprü bölgesinde çekilen görüntüler



Haber: Felat BOZARSLAN/ERBİL,(DHA)-

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