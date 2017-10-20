DHA YURT - Irak ordusu Altınköprü’ye girdi (1)



Bölgeden sıcak görüntüler

Irak ordusu tarafından az önce yapılan açıklamaya göre Kerkük\'ün 45 km kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasına Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi birlikleri emniyeti sağlamak amacıyla girdi.

Görüntü dökümü

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-Altınköprü bölgesinden görüntüler

-ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGENİN UZAKTAN GÖRÜNTÜSÜ VE YÜKSELEN DUMANLAR

-Peşmergelerden görüntü

-Peşmergeye ait araçların görüntü

Haber-Felat BOZARSLAN - Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / IRAK (DHA)

NOT : BÖLGEDEN SICAK GÖRÜNTÜLER DHA FEED\'TEN GEÇİLİYOR

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