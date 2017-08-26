DHA YURT - İpsala Sınır Kapısı'nda 'Türk tatilci' yoğunluğu (2)

KUYRUK 12 KİLOMETREYE ÇIKTI

Edirne\'de Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı yolunda, gurbetçi ve tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini memleketlerinde geçirdikten sonra yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek isteyen gurbetçilerin uzun kuyruklarına, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini Yunanistan\'da geçirmek isteyenlerde eklenince, gece 7 kilometre olan araç kuyruğu gündüz saatlerinde 12\'ye yükseldi.

İpsala Sınır Kapısı\'na gitmek için kuyrukta bekleyenler, yol çalışmaları ve çevrede kişisel ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin olmamasından yakınırken, gümrüklerin özellikle yoğun zamanlarda daha hızlı çalışmalarını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araç kuyruğu

-Polislerin trafik denetimi

-Yollarda yürüyen vatandaşlar

-Yol tabelaları

-Tatilciler röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)-

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