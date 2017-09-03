DHA YURT - İntihar girişimini duyup gelen yaralı yakınları hastane önünde kavga etti

ADIYAMAN\'da, tüfek ile intihar girişiminde bulunan 20 yaşındaki Hüseyin S. yaralandı. Olayı duyunca hastaneye gelen yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti.

Olay, bu sabah Kömür Beldesi\'ne bağlı Bahçe Köyü\'nde meydana geldi. Evde annesi ile tartışan Hüseyin S. tüfekle intihar etmek istedi. Ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan genç, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin S.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayı duyup hastaneye gelen Sönmez\'in yakınları, bilinmeyen nedenle acil servis önünde tartıştıktan sonra kavga etti. Araçlarındaki sopa ve tekme- tokat kavga eden tarafları, jandarma ve özel güvenlik görevlileri ayırıp sakinleştirdi. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralı geç acil servise sedye üzerinde alınması

- Akrabalar arabalarından sopa çıkartması

- Tekme tokat bir birilerine girmesi

- Jandarmanın müdahalesi

- Jandarma kavgaya karışanları ayırması

- Ailelerin sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)