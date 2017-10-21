DHA YURT - İlahiyatçı- yazar İhsan Eliaçık Kayseri kitap fuarına alınmadı

İLAHİYATÇI-yazar İhsan Eliaçık, Kayseri 1.Kitap Fuarı’na girmek üzereyken bir grup genç sözlü hakaretine uğradı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen fuarda söyleşi yapacak ve imza günü düzenleyecek yazarların imza günü ve söyleşi listesinin yer aldığı etkinlik ajandasında Eliaçık\'ın isminin bulunmadığı bildirildi. Araya giren polis yazara fiziki saldırı yapılmaması için, ikna ederek fuar alanından uzaklaştırdı.

OLAY NASIL BAŞLADI ?

Bu gün 14.00 sıralarında sayıları 20 kişiyi bulan bir grup, ilahiyatcı -yazar, Antikapitalist Müslümanlar adıyla tanınan İslamî-politik oluşumun ünlü isimlerinden İhsan Eliaçık’ın Kocasinan ilçesi Dünya Ticaret Merkezindeki fuar alanını terk etmesini ayrılmasını isteyerek Eliaçık’a sözlü hakaretlerde bulundu. Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet, Güven timlerinden oluşan ve fuar alanında görevli resmi ve sivil Eliaçık’ın etrafını sararak, grubun fiziki müdahalede bulunmasına mani oldu. Aslen ,Kayseri\'li olan Eliaçık, daha sonra polis tarafından fuar alanından uzaklaştırıldı. Yazar İhsan Eliaçık kendisini ikna etmeye gelen fuar yetkililerine \'\' Üç beş kişinin saldırısıyla buradan gidecek değilim. Bunlar tutulmuş gruplar. Beni tehdit ettiler. Bana konuşma ve imza etkinliği vermeyeceklerini, kendi imkanlarınla geleceksen gel dediler. Ben de kendi imkanlarımla geldim. Şimdi de içeri almıyorlar. Bakın burada benim de gözüme bakanlar vardı. Onlara da slogan attırsam, birbirlerine girerlerdi. Toplumsal olay çıkacaktı. Polisler rica etti ve dışarı çıktım. Şimdi de fuarın dışında oturuyorum.Gerilim olsun istemiyorum\'\'diye seslendi. Fuar yetkilisi ise \'\' Hocam bu yaptıklarınızla, attığınız twitlerle olayı kaşıdınız.\'\' yanıtını verdi. Eliaçık,gazetecilere \'\' Yapılanlar ayıptır. Bir yazara bu yapılmaz. İnsanlar kitaplarını imzalatmaya geliyorlar. Kitabımı imzalatmak isteyenlerle, fuar alanına sokmak istemeyenler geriliyor. Gruplar oluşturuluyor. Bunlara meydan vermemek için buradan gidiyorum. Herkes bilsin ki ben zorbalığa boyun eğen biri değilim\'\'

GERGİNLİGE ELİAÇIK\'I ATTIĞI TİVİT YOL AÇTI

Eliaçık\'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, yarın kapanacak fuar öncesi Twitter hesabından Yayıncılar Birliği’ne yönelik \"Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır\" mesajıyla görüntüleri ulusal medyayla paylaştı. Gelişmelerden haberdar olan CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ve CHP il başkanı Feyzullah Keskin ve bir grup partili Kitap Fuarına giderek, yazara destek verdi. İhsan Eliaçık\'ın dün 15.23\'de \'\' Kayseri Belediye başkanı beni kitap fuarına sokmamakla,kitap fuarına sokmamakla tehdit ediyor. Gel ve o dediğini yap.\'\'şeklinde tivit attığı, gerginliğe bu tivitin yol açtığı öne sürüldü. Eliaçık\'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 90 sayfalık etkinlik ajandasının bu günki imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adının bulunmadığı söyleşi listesinde Canan Karatay,Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen,Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter, Sibel Eraslan, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Kemal Sayar. imza etkinliklerinde ise, Müştehir Karakaya, Osman Çeviksoy,Mustafa İba Korkmaz, Nazmi Şimşek, Özkan Öze,İrfan Gürkan Çelebi, Tarık Uslu, Canan Karatay,Ufuk Tufan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Yusuf Piliç Mehmet Esen, İbrahim Sibel Eraslan, Vedat Sağlam, Canan Tan, Ali Öztunç gibi isimler yer aldı. Ancak,Tekin Yayınevi,bu gerginliğe ve İhsan Eliaçıak\'ın fuara davet edilmemesine rağmen kendi sosyal medya hesaplarından İhsan Eliaçık\'ın fuarda saat 14.00-18.00 arasında imza günü olduğunu duyurdu. Aynı yayınevi, Kitap fuarının birinci günü yazar Hanefi Avcı, ikinci günü Enver Aysever\'i Kayseri\'deki fuara getirmiş, bu yazarların isimleri Büyükşehir Belediyesi tarafıandan etkinlik ajandasında yer alıp, bilbord ve afişlerle duyurulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Yazar İhsan Eliaçık\'a saldırılmaya çalışırken polislerin araya girmesi

- Polislerin saldırganları uzaklaştırma çalışması

- Polis ve fuar görevlilerin yazar Eliaçık\'ı ikna çalışması

- Yazar İhsan Eliaçık\'ın açıklaması

- Diğer detaylar

6 dakika 54 saniye /220 MB

Haber: -Kamera:İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

