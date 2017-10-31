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DHA YURT - İki kez hamile kalan annenin çifte mutluluğu

İzmir'in Urla İlçesi’nde hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasından yeniden döllenme yoluyla  ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik, iki bebek dünyaya getirdi

31 Ekim 2017 22:48

İzmir\'in Urla İlçesi’nde hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasından yeniden döllenme yoluyla  ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik, iki bebek dünyaya getirdi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen olay ise dünyada 12’nci doğum olarak tıp tarihine geçti.

Urla\'nın Zeytinalanı Mahallesi’nde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında doktora gittiklerinde çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Genç çift bir ay sonra kontrole gittiklerinde ise büyük şok yaşadı. Yapılan kontrollerde Sevinç Çelik’in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla tekrar hamile kaldığı belirlendi. Aldıkları haber karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çelik çifti 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldığı için mutlu olduğunu belirten Sevinç Çelik, \"İlk doktora gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. Çok mutlu olduk. Bir ay sonra kontrole gittiğimizde doktorumuz bize ikinci kez hamile olduğumu söyledi. Büyük bir şok yaşadım. Çok şaşırdık. Emin olmak için doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Doktorumuzda meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Eşimde duyduğunda çok şaşırdı. Gözleri doldu. \'Nasıl bakacağız\' diye endişelendi. Ama sağlıklı bir şekilde evimize geldikleri için mutluyuz. İkisini sezaryenle aynı anda doğurdum. Büyük oğlum Poyraz 2.5, küçük oğlum Ayaz ise bir buçuk kilo olarak doğdu. Ayaz 20 gün küvezde kaldı. Çok şükür şuan yanımda. Çok mutluyuz\" dedi.
Öte yandan doğumun Türkiye’de ilk kez, dünya da ise 12’inci kez gerçekleştiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Anne ile röportaj
-Bebeklerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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