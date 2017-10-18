ADANA\'da iki katlı boş binanın damı, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki iki katlı boş bir binanın damında çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Kentin eski yerleşim yerlerinden olduğu için sokakları dar olan mahallede itfaiye erleri, yangına müdahalede zorlandı. Arka sokaktaki başka bir binanın damına tırmanarak yanan binaya ulaşabilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın maddi hasara yol açarken, binanın damındaki ahşap malzemeler ve bir yatak yandı. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, madde bağımlısı bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Polisin, yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerindeki itfaiye aracından görüntü

- Binanın damından yükselen alevlerden görüntü

- İtfaiye erinin aşağıdan alevlere tazyikli su sıkması

- Merdivenle başka bir binanın damından yanan binaya geçen itfaiye erinden görüntü

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

- Damdaki itfaiye erinin tazyikli su sıkması

- Yanan binan sokağındaki polis ve itfaiye aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'06\" - Boyut: 128 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)