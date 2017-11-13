DHA YURT - İDHA YURT - Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi

IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem, Türkiye\'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı.

Akmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bugün saat 21.18\'de merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre Süleymani\'ye yıkıma yolaçan deprem sırasında sokaklara çıkan Iraklıların tekbir getirdikleri görüldü. Irak\'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye\'nin de Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymani merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca\'nın yanısıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Süleymaniye\'nin sınırında bulunan İran olarak açıkladı. Kandilli\'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-IRAK\'TAN DEPREM SONRASI VE YIKILAN EVLER (CEP TELEFONU) (1-2)

-SÜLEYMANİYE\'DE DEPREM ANI

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-Diyarbakır\'dan deprem anı ve sonrası

-Van\'dan deprem sonrası

-Hakkari\'den deprem sonrası

-Siirt\'ten deprem sonrası

-Yüksekova\'da deprem sonrası

Haber-Kamera: IRAK-DİYARBAKIR-VAN-HAKKARİ,(DHA)