DHA YURT - İçki ve yemek sözünü yerine getirmediği iddiasıyla arkadaşını öldürdü

ANTALYA’da 44 yaşındaki İlyas A., yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı 40 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 23.00’de Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toptancı Hal Kompleksi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk\'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. da hale geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk\'e ateş etti. Bir çocuk babası Mehmet Öztürk, vucuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan İlyas A. ise halde bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen 07 MJE 06 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlek ekipi geldi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü şahitlerin ifadesini alan polisin yaptığı inceleme Öztürk\'ün kamyonetinde boş bira kutuları ve zanrlının kaçarken bıraktığı pompalı tüfek bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polisin başlattığı soruşturmada zanlı İlyas A., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlı İlyas A.\'nın verdiği ilk ifadesinde Mehmet Öztürk’ü kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını ve buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Olay yerinden detaylar

Polis sağlık ekipleri detay

Cesetten detay

Pompalı tüfekten detay

Çevredeki kalabalıktan detay

Ambulans detayı

Bira kutusu ve bir çift ayakkabıdan detay

Öztürk\'ün fenalaşan akrabasının ambulans içinden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)