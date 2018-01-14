DHA YURT - Hızını alamayan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA\'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil atık su kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 33 yaşındaki Hasan Gödek hayatını kaybederken, sürücü 35 Mert Taş ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Altınşehir mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda meydana geldi. Özlüce istikametine giden 06 ND 677 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mert Taş, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Hipodrom Kavşağı’nın yanındaki atık su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Araç sürücüsü Mert Taş’ı ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldıran sağlık ekipleri Taş’ın yanında oturduğu öğrenilen 33 yaşındaki Hasan Gödek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücü Mert Taş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Hasan Gödek’in cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Ölen şahsın fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)