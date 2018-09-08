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DHA YURT - Hırsızlık şüphelilerinin kaçtığı araca polis ateş açtı: 1 yaralı

BOLU’da, inşaat malzemesi çaldıktan sonra bir minibüsle kaçan şüphelilere polis ateş açtı

08 Eylül 2018 06:00

BOLU’da, inşaat malzemesi çaldıktan sonra bir minibüsle kaçan şüphelilere polis ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği bir şüpheli yaralandı.
Gece saatlerinde Alpağutbey Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binadan hırsızlık yapıldığını görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, bölgede hırsızların içinde bulunduğu 14 EZ 427 plakalı kırmızı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Minibüs, İzzet Baysal Mahallesi kanal yolu üzerinde görüldü. Polis, 2 kişinin içinde bulunduğu minibüse ‘Dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonrası polis ekipleri, anonsla uyarılarının ardından havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak araç D-100 Karayolu üzerinde kaçmaya devam etti. Polis, bu sefer de minibüsün lastiklerine ateş etti. Kovalamaca sırasında şüpheli aracın sürücüsünün elinde silah benzeri bir cisim gören polis ekipleri, sürücüye ateş açtı. Araç, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde durdu. Otomobili kontrol eden polis ekipleri, sürücü Müslüm Kodaş’ın yaralandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 1 merminin isabet ettiği Müslüm Kodaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı.  Yara almayan diğer şüpheli Arif Özçelikli ise gözaltına alındı.
Minibüsün bulunduğu yerde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre çalışma yaparken, minibüs içinde ve çevresinde yapılan aramalarda silaha rastlamadığı öğrenildi. Minibüste bulunan çalıntı inşaat malzemeleri de delil olarak alındı. Olayla ilgili balatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Araçtan görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
-Olay yeri incelemeleri
-Detaylar
SÜRE: 02.01 - BOYUT: 245.5 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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