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DHA YURT - HDP eski ilçe eş başkanı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

20 Şubat 2018 21:01

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP\'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'terör örgütü PKK propagandası yapmak ve örgüte yardım toplamak\' iddiasıyla HDP\'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar\'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis aracının gelişi
- Yıldız Kayalar’ın polis aracından indirilmesi
- Kayaların polisler tarafından adliyeye götürülmesi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB
Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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