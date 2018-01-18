DHA YURT - Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı (4)

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UÇAK HANGARA YANAŞTIRILDI İçerisindeki yakıt ve valizlerle birlikte yaklaşık 45 ton dolayındaki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistte alındıktan sonra yakıtı boşaltıldı

18 Ocak 2018 22:25

UÇAK HANGARA YANAŞTIRILDI

İçerisindeki yakıt ve valizlerle birlikte yaklaşık 45 ton dolayındaki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistte alındıktan sonra yakıtı boşaltıldı. Sağ tekeri olmadığı için altına tekerlekli taşıyıcı yerleştirilen uçak çekilerek hangara yanaştırıldı. Uçakta yolculara ait bagaj ve kabindeki kişisel eşyalar boşaltıldı. Hangardaki uçak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile havayolu şirketinin uzman ekibi tarafından teknik incelemeye alınacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Uçağın hangara çekilme detayları

Haber-Kamera: TRABZON,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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