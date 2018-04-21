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DHA YURT - Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı

21 Nisan 2018 17:56

Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.
Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı\'yı Habib-i Neccar Dağı\'ndan gelen sel suları bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay\'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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- Selin esir aldığı uzunçarşıdan detay
- Esnaftan detaylar
- Motosikletiyle sele kapılan vatandaşı çıkaran esnaf
- Tarihi uzunçarşının selden sonraki hali

not: görüntüler cep telefonuyla çekilmiş

SÜRE:03\' 06\'\' BOYUT:381 MB
Haber: Ramazan ÇELİK/Kamera: Hatay, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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