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DHA YURT - Hatay'da bir asker şehit oldu

HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda kaçakçılara yapılan müdahale sırasında henüz nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silah vurularak şehit oldu

19 Nisan 2018 02:45

HATAY\'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu\'nda kaçakçılara yapılan müdahale sırasında henüz nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silah vurularak şehit oldu.
3\'üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu\'nda görevli askerler, sınırdan Türkiye tarafına doğru geçmeye çalışan kaçakçıları tespit etti. Kaçakçılara müdahale sırasında nereden ateşlendiği henüz bilinmeyen silahtan çıkan mermiyle bir asker yaralandı. Çağrılan ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan asker, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit askerin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Haber: Emek ÇAKILI-Ramazan ÇELİK / YAYLADAĞI(Hatay),(DHA)

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