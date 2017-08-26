DHA YURT - Hastanede gaz sızıntısı; hastalar tahliye ediliyor (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde oksijen sisteminde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında (oksijen doygunluğu) düşme görülmesi üzerine ameliyatların derhal sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



\"Cuma günü öğleden sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi ve gaz sisteminde farklı bir koku duyulması üzerine ameliyatlar derhal sonlandırılmış, hastalar yoğun bakıma alınmıştır. Yapılan tetkiklerde 4 hastanın durumunun iyi olduğu değerlendirilmiştir. Saturasyon düşüklüğü nedeniyle 2 hastanın tedavisi sürdürülmektedir. Hastalar yoğun bakımda tedavi görmekte iken, oksijen sisteminde aynı kokunun hissedilmesi üzerine tüm hastalar için merkezi oksijen sistemi kapatılmıştır. Bunun üzerine hastanede oksijen ihtiyacı olan toplam 25 hastanın aynı ilde diğer hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.\"

\'GAZLARIN KARIŞIM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR\'

Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca, \"Oksijen sisteminde meydana gelen bu hadise, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirilmiştir. Derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulmaktadır. Gazların karışım sebepleri geniş çaplı araştırılmakta, konuyla ilgili müfettiş incelemeleri ve raporlama çalışmaları ise halen devam etmektedir. Gerekli tedbirler alınmış olup soruşturmanın sonucunda yapılacak yasal işlemler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna duyururuz\" denildi.

Haber: ADANA,(DHA)