DHA YURT - Habur’daki tatbikatta temsili düşman mevzileri böyle ele geçirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 25\'inci ncü gününde birlikler, temsili düşman mevzisine pusu atarak, etkisiz hale getirdi.

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlayan tatbikat 25’inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikatta askerler bugün, temsili düşman mevzisine yönelik operasyon yaptı. 2 koldan tek sıra halinde intikal eden askerler, sessizce mevziye doğru yaklaştı. Mevzilerden askerlere tatbikat mermileri ile atış yapılmasıyla birlikte Irak ve Türk askerleri düşman mevzisine doğru koşmaya başladı. Mevzideki askerlerin etkisiz hale getirilip rehin alınmasına zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar da destek verdi. Yaya intikal eden askerler, dönüş yolunu ZMA’lara binerek gerçekleştirdi. Tankların manevrası ile birlikte bugünkü tatbikat tamamlanmış oldu.



Görüntü Dökümü

-Askerlerin yaya intikal etmesi

-Askerlerin mevziye 2 koldan yanaşması

-Mevzilerden sıkılan mermi sesleri

-Mevzilerin askerlerce ele geçirilmesi

-Askerin rehin alınması

-ZMA ve tankların gelişi

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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