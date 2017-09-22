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DHA YURT - Habur’daki tatbikat 5’inci gününde sürüyor

Özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı birliklerin, Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki alanda başlattığı tatbikat 5'inci gününde de sürüyor

22 Eylül 2017 13:29

Özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı zırhlı birliklerin, Şırnak\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki alanda başlattığı tatbikat 5\'inci gününde de sürüyor. Tanklar manevra yaparken, tatbikat alanı çevresinde ise askeri hareketlilik de artarak devam ediyor.
Silopi’ye 15 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı civarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan askeri tatbikat bugün de devam ediyor. Tatbikat alanında iş makineleri kazı işlemlerini sürdürdüğü görülürken, tanklar da manevra hareketi yaptı. Tatbikat alanının çevresinde ise sıkı güvenlik önlemi alan özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor.

Görüntü Dökümü
Mevzilerin kazılması
Tankların manevra yapması
Askerlerin devriye gezmesi
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN/Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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