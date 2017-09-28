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DHA YURT - Habur’da Irak askerleri ile tatbikat devam ediyor /EK

TATBİKATTA İLK KEZ GECE MANEVRA EĞİTİMİ YAPILDI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulanan bölgede 18 Eylül tarihinden beri sürdürdüğü ve son 2 gündür Irak askerinin de katıldığı askeri tatbikat devam ediy

28 Eylül 2017 01:47

TATBİKATTA İLK KEZ GECE MANEVRA EĞİTİMİ YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulanan bölgede 18 Eylül tarihinden beri sürdürdüğü ve son 2 gündür Irak askerinin de katıldığı askeri tatbikat devam ediyor.

Saat 20.30 sıralarında Silopi\'den 2 minibüsle alana gelen Irak askerlerinin de katılımıyla tanklar ve zırhlı araçlar, ilk kez gece tatbikatı yaptı. 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla\'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Ahmet Kurumahmut\'un emir komutasında gerçekleştirilen tatbikatta, sahada konuşlu zırhlı araçlar far söndürerek gece görüşlü termal kameralar yardımı ile hareket etti. Yarım saatlik manevra eğitiminin ardından tanklar, konuşlu yerlerine geri döndü. 

Görüntü Dökümü:
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-Gece yapılan tatbikattan görüntü
-Zırhlı araçların geçişi
-Tankların geçişi
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Eser PAZARBAŞI/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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