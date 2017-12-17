DHA YURT - Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeye açılmasına tepki

BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için 19 Aralık\'ta ihaleye çıkılacak olması nedeniyle yaklaşık 500 kişi göl etrafında yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel işletmeye verilecek. 19 Aralık günü yapılacak olan ihaleyle park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapılacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak. Gölcük çevresiyle ormanın içine 5\'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük\'e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Gölcük ile Karacasu beldesi arasında ise 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak.

İhale ile birlikte Gölcük’te yapılması planlanan yapıların, tabiat parkının doğal dengesini bozacağını düşünerek karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarından oluşan Gölcük Platformu, Bolu Demokrasi Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 500 kişilik grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, \"Gölcük sadece Bolu\'nun değil, Türkiye\'nin en önemli doğal ve turistik değerlerinden biridir. Bilinmelidir ki Gölcük sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun her kesimden Türk halkına aittir. Doğanın bu kadar fütursuzca tahrip edildiği günümüzde Gölcük kentimizin doğal güzellikleri bozulmamış, hepimizin kenarında huzur bulduğu nadide turistik köşelerinden biridir ve Bolu için kıymet biçilemez bir turistik markadır. Bolu Belediyesi\'nin 2040 yılına kadar Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nden kiraladığı Gölcük\'e 25 adet kır evi, bir adet dağ köşkü adı altında 19 odalı otel ve göl gazinosu yaptırmayı, planlamakta ve bu yapıların yerleşim alanı 2 bin metrekareyi bulmaktadır. Yap-işlet modeliyle yapılacak bu yapıların doğal ortama zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun aksini iddia etmek akıl ve mantıkla uyuşmamaktadır\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, \'Gölcük bizimdir, bizim kalacak\' sloganları atarak \'Gölcük halkındır\' yazılı pankartla bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Daha sonra grup, otobüslere binerek Gölcük Tabiat Parkı\'na gitti. Tabiat parkı girişinde bazı protestocular ile giriş kapısında bulunan görevliler arasında giriş ücreti tartışması yaşandı. Tartışma, protestoculardan giriş ücreti alınmamasıyla büyümeden son buldu. Gölcük Tabiat Parkı\'nda toplananlar burada zincir oluşturarak göl etrafında yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından protestocular, olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kalabalığın toplanması

-Basın açıklaması

-Kent merkezinde yürüyüş

-Gölcük\'te zincir oluşturulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)