DHA YURT - Gölcük Tabiat Parkı'nın ihalesini Muhammet Tokcan'ın kardeşi kazandı

Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihalesini 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif veren, Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı.

Bolu Belediyesi\'nin meclis salonunda yapılan ihaleye 12 firma katıldı. İhale başlamadan önce Gölcük\'teki yapılanmanın doğal güzelliği bozacağını düşünerek iptalini isteyen Gölcük Platformu üyeleri Bolu Belediyesi önünde toplandı. Platform üyeleri ihale başlamadan önce toplantı salonuna girdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da ihaleye tepki göstererek salona girdi. Tanju Özcan\'ın meclis salonu içerisinde konuşmasına izin verilmedi. Salondan çıkan Tanju Özcan daha sonra belediye binası önündeki Gölcük Platformu üyelerine seslenerek, ihalenin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, \"Bu karardan bir an önce dönülsün. Uyarılarımız dikkate alınsın. Uyarılarımızı dikkate almazlarsa Gölcük\'ü sevenler bu işi yargıya taşır\" dedi. Belediye binası önünde bekleyen kalabalık \'Gölcük halkındır\' sloganları attı.

BAŞKAN YARDIMCISININ FİRMASININ İHALEDEN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

İhalenin ilk aşamasında 12 firmadan teklif veren 3 firma kaldı. 82 bin TL teklifle Narven, 81 bin TL ile Kurtuluş Tokcan ve 70 bin TL teklif eden Gazelle Otel- Grand Kartal Otel açık arttırmaya katıldı. İhalede son 3\'e kalan firmalardan Gazelle Otel\'in sahibi Halit Ergül, Bolu Belediye Meclis üyesi ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı\'nın ortağı olduğu Narven şirketinin ihaleden çıkarılması istedi. İhale komisyonu tarafından Ergül\'ün teklifi reddedildi. Narven şirketinin ihaleye katılmasında kanuni yönden bir problem olmadığı ifade edildi. Devam eden açık artırma ile ihaleyi 116 bin TL\'lik aylık kira ödemesi teklifi ile Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran, Swiss Otel baskınını gerçekleştiren Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan kazandı. Kesin sonuçların, ihale değerlendirilmesinin ardından ihale komisyonu tarafından açıklanacağı belirtildi. İhaleyi kazanan Kurtuluş Tokcan, açıklama yapmadı. Dışarıda bekleyen Gölcük Platformu üyeleri de tepki göstererek dağıldı.

GÖLCÜK’TE NE YAPILACAK?

İhaleyi kazanan işletmeci park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

