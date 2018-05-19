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DHA YURT - Göksu Deltası'ndaki yangın sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda dün çıkan yangın sürüyor

19 Mayıs 2018 15:32

Mersin\'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası\'nda dün çıkan yangın sürüyor.
Deltadaki sazlık alanda dün başlayan yangına bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Sazlık alanda süren yangının daha fazla alana yayılmaması için ekipler önlem aldı. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, hasar tespit çalışmasının sonra yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü 
-Genel ve detay 

SÜRE:01\'07\" BOYUT:81,7MB
Haber-Kamera:Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
 

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