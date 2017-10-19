DHA YURT - Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (5)



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ulucanlar Mahallesi\'ne getirilen 2’si kardeş 3 çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana açılan mezara gözyaşları arasında toprağa verildi. Çocukların akrabası Mehmet Tektaş, “Dün çocuklar tarlada pamuk topladıktan sonra tarlada yığılan pamukları içinde kendilerine bir çukur açıp dinlenmeye başlamışlar. Bir süre sonra zirai ilaçlı olan pamukların arasında uykuya dalan çocuklar, üzerine traktörle 1 ton civarında pamuk atılması sonucu iyice havasız kalmışlar. Pamuklar koza açması için ilaçlama yapılmıştı. Yaprak dökücü ilaç da kullanmışlar. Bunun üzerine 1 ton civarında pamuk dökülmesi sonucu hayatlarını kaybettiler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeler camiye getirilmesi

- Kılınan cenaze namazı

- Kadınların ağıt yakması yan yana açılan mezar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

