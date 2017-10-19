T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (3)

ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİLER Şanlıurfa'da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun otopsileri, tamamlandı

19 Ekim 2017 19:53


ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİLER

Şanlıurfa\'da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2\'si kardeş 3 çocuğun otopsileri, tamamlandı. Otopside çocukların, tarlada yapılan zirai ilaçları soluyarak, zehirlendiği ve solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ulucanlar Mahallesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Cenazelerin morgdan çıkarılışı
- Cenaze aracına konulan tabutlar
- Adli Tıp Kurumu morgundan ayrılan kalabalık
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZİRAİZEHİRLENDİLER ŞanlıurfaOtopsideAdli Tıp KurumuUlucanlar MahallesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CenazelerinCenazeGenelLEYLAKKameraÖmer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24