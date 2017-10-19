DHA YURT - Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (3)



ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİLER

Şanlıurfa\'da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2\'si kardeş 3 çocuğun otopsileri, tamamlandı. Otopside çocukların, tarlada yapılan zirai ilaçları soluyarak, zehirlendiği ve solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ulucanlar Mahallesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin morgdan çıkarılışı

- Cenaze aracına konulan tabutlar

- Adli Tıp Kurumu morgundan ayrılan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

