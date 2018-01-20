DHA YURT - Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (2) (YENİDEN) 



ANKARA\'dan Bursa Uludağ\'a geziye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Kaza sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'dan Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan \'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi\'ne 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 46 yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüsteki yaralıları ve ölenleri araçtan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri de hastanelerin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsten ve ambulanslardan görüntüler

-Cesetlerden ve ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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