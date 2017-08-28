T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Gaz paniğinde başka hastaneye sevk edilen 2 hasta öldü /EK

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN  'ADANA'DAKİ ÖLÜMLERLE' İLGİLİ AÇIKLAMA Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan 'Adana'daki gaz paniğinde sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti' haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı

28 Ağustos 2017 21:11

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN  \'ADANA\'DAKİ ÖLÜMLERLE\' İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan \'Adana\'daki gaz paniğinde sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti\' haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir\" denildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Abdullah Ömer Jabar (66) adlı hasta Pankreas kanseri nedeniyle 02/08/2017 tarihinde yatırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Genel Cerrahi yoğun bakımda terminal dönemde takipte iken, gaz kaçağı şüphesi üzerine tedbir amaçlı olarak Seyhan Uygulama Merkezi Genel Cerrahi yoğun bakıma sevk edilmiş olup, tedavi görmekte olduğu hastalığa bağlı olarak burada vefat etmiştir. Zamir Karabıyık (82) adlı hasta ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Dahiliye yoğun bakımda sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle takipte iken, yine tedbir amaçlı olarak Adana Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada tedavisi devam ederken sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Hastamız olan iki merhuma da Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir.\" 

Haber: ADANA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞLIK BAKANLIĞIAÇIKLAMA Sağlık BakanlığıAçıklamadaGazBakanlığıJabarPankreasAdana Numune EğitimAraştırma HastanesiBasamak Genel CerrahiSeyhan Uygulama Merkezi Genel CerrahiZamir KarabıyıkBasamak DahiliyeAdana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24