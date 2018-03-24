DHA YURT -  Fırtına önüne ne çıktıysa uçurdu: 3 yaralı

ERZURUM, Ağrı ve Iğdır\'da hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bir çok ev ve işyerinin çatısı uçtu, bir konteynır ise metrelerce sürüklendi. Yaşanan olaylarda 3 kişi yaralandı

Dün gece ve bugün gündüz saatlerinde aralıksız devam eden fırtına Erzurum\'da etkili oldu. Hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtınada birçok işyeri ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Apartman altlarında park halindeki onlarca otomobilde büyük hasar oluştu. Merkez Palandöken ilçesinin Yıldızkent semtinde şantiyeye ait bir konteynır ise metrelerce sürüklendi. Halk sokakta yürümekte güçlük çekti. Fırtınanın büyük hasar verdiği yerlerden biri de sebze hali oldu. İşyerlerinin çatısı uçan esnaflardan Şuayip Dengizek, \"Tek sevincimiz can kaybının olmaması. Hafta sonu nedeniyle sebze hali sakindi. Yoksa istenmeyen görüntüler yaşanırdı. Uçan çatılar bazı araçlara maddi zarar verdi. Çok korkunç bir durumdu\" diye konuştu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Fırtınanın etkili olduğu illerden biri olan Iğdır\'ın Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın catısı bınadan ayrılarak hemen yanındaki taksi durağının üzerine düştü. O sırada taksi durağının içinde oturan Ekrem Akgül ile Ahmet Cantepe tonlarca yükün altında kaldı. Vatandaşlar taksi durağının içerisine girip yaralıları dışarı çıkardı. Her iki yaralı taksici ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksicilerin tedavileri devam ediyor.

AĞRI\'DA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Ağrı kent merkezi ile Eleşkirt ilçesinde de etkili oldu. Birçok ev ve işyerinin çatısını uçurdu. Bazı evlerde hasara neden oldu. Yollarda park halindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. Uzun yazı köyünde Abdullah Bayram adlı bir vatandaş evin çatısını onarmaya çalışırken düşmesi sonucu yaralandı. 112 ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğine belirtti. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına yer yer hızı saatte 100 kilometre esmesi ve bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğini kaydeden yetkililer, halkı soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(ERZURUM)

-Fırtınada otobüs bekeleyen ve saçları uçuşan bir kız

-Belediyenin temizlik ekibi çitlere takılan poşetleri toplaması

-Çatısı uçan sebze hali

-İşyeri sahibi ile röp

-Onarmak yapmak için gençlerin çatıya çıkması

-Konteynirin sürüklenmesi

(AĞRI)

-Fırtınadan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM - AĞRI (DHA)