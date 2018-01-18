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DHA YURT - Fethiye'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sabah başlayarak etkili olan fırtına, zor anlar yaşattı

18 Ocak 2018 20:14

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde sabah başlayarak etkili olan fırtına, zor anlar yaşattı. 
Fethiye\'de gece boyunca etkili sağanak yağmurun ardından sabah başlayan rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgarla oluşan ve sahil bandına vuran dalgalar, bazen yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Kıyıda bulunan restoran ve kafeteryalarda çalışan personel, sandalye ve masalara zorlukla sahip çıktı. Küçük teknelerden ve kayıklardan bazıları alabora oldu. Bazı vatandaşlar ise teknesini vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar sert rüzgardan ve yağıştan korunmak için sahile çıkmamaya özen gösterdi. 
Diğer taraftan Fethiye Körfezi, çamura döndü. Yoğun yağış dolayısıyla özellikle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyu ve denizde daha önce biriken toprağın oluşturduğu tepelikler nedeniyle, körfezin rengi kahverengiye döndü. Körfeze dökülen akarsuların taşıdığı atıklar ve çamurun yanı sıra körfezde Fethiye\'nin merkezi ile Şövalye Adası arasında yer alan kesimde, denizin toprakla dolan kısımlarında oluşan toprak tepeleri de lacivert körfezi kahverengiye boyadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Fethiye sahil bandında fırtına ile ilgili detay çekimi
- Fethiye sahil bandında denizin çamur rengi olması ile ilgili detay çekimi
- Fethiye sahil bandında fırtına ile ilgili detay çekimi

Haber- Kamera: Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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