DHA YURT - EVİNDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu, dairesinde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Kemeraltı Mahallesi 62 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Binnur Velioğlu\'nun evinin mutfak bölümündeki buzdolabında, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, apartmanda oturan vatandaşları dışarıya çıkarttı. Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Velioğlu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının öldüğünü öğrenen komşularından bazıları sinir krizi geçirdi. Dumandan zehirlenerek öldüğü öğrenilen Velioğlu\'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartmanın dışından genel-ayrıntılı görüntü

-Komşuları ile röportaj

-Apartmanın 1. katından çıkan yangın sonrası görüntü

-Yaşlı kadının dairesinin girişinde cenazesinin görüntüsü

-Yaşlı kadının fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)