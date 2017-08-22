DHA YURT - Evi kurşunlanan adam hayatını kaybetti

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Ahmet K., iddiaya göre 40 yaşındaki Burhan Devrin\'in evine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sırtından vurulan Devrin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan A.K. ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Emrez Mahallesi 194 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K, iddiaya göre Burhan Devrin\'in 3\'üncü kattaki evine pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada balkonda olan Devrin, açılan ateş sonucu sırtından yaralandı. Silah sesini duyan evdekiler balkona çıktığında Devrin\'i kanlar içerisinde yerde yatarken bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Devrin\'i ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan Ahmet K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Devrin\'in öldüğünü öğrenerek hastaneye gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, çevik kuvvet ekibi de hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Devrin\'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Balkondaki kurşun deliklerinden görüntü

- Hastane bahçesinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)