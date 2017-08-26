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DHA YURT - Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

  BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Narin Köse ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

26 Ağustos 2017 16:59

 

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Narin Köse ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında ölen Hüseyin Köse\'nin babasının işte annesinin ise komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın  zemin katında oturan Ayfer ve Gökhan Köse çiftinin yaşadığı evde bugün meydana geldi. Salondaki kanepede uyuyan oğlu Hüseyin ile televizyon seyreden diğer çocuğu Narin Köse\'yi evde bırakan Ayfer Köse komşusuna kısa süreliğine ziyarete gitti. İddiaya göre bu sırada elindeki çakmakla oynayan Narin Köse kardeşinin uyuduğu kanepenin yanmasına neden oldu.  Yangını gören ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu itfaiye ye bildirdiler. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Köse ile kardeşini ambulans ile yakında bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Hüseyin Köse doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken Narin Köse\'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Acı haberi çalıştığı fabrikada öğrenince eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

(SÜRE:3.20dk) (BOYUT: 377mb)

Görüntü dökümü
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-Yanan evden görüntü
-Ağlayan babanıng örüntüsü
-Detaylar
-İtfaye ve ambulansların görüntüsü
-Polis ekipleri

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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