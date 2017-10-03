DHA YURT - Eşiyle kavga eden vatandaş, polisi harekete geçirdi

ADANA\'da eşiyle ayrı yaşayan 47 yaşındaki Mehmet F. intihar edeceğini söyleyince, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.



Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet F. intihar ilaç içip intihar edeceğini söyleyerek polisi aradı. Kısa sürede Mehmet F,\'nin yalnız yaşadığı yere eve gelen ekipler kapıyı çaldı. İçeride ışığın yandığını ve müzik seslerinin gelmesine rağmen kapının açılmaması üzeri polis Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekiplerini aradı. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine de sokağa ambulans istedi. Olay yerine gelen CANKUR, evin penceresi levye ile açarak içeri girdi. Bu sırada mahalle halkı sokak içerisine toplandı. Pencerenin açılmasıyla eve giren polis içeride kimsenin olmadığı gördü. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.



Polis evde olmayan Mehmet F,\'yi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokak içerisindeki kalabalık

- Polis araçları

- Kurtarma ekibinin gelişi

- CANKUR ekiplerinin levye ile pencereyi açması

- Polislerin pencereden içeri girmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)