DHA YURT - Eşinin kızına şiddetini gizli kameraya kaydeden baba, kızına kavuştu

ZONGULDAK’ın Gökçebey İlçesi\'nde eşi Tuğba Tülübaş\'ın 2 yaşındaki kızları Esila\'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağlayan 29 yaşındaki baba Erdem Tülübaş, Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde mahkemeye delil olarak sunduğu görüntülerin ardından çocuğunun geçici velayetini aldı. Kızıyla evine gelen Erdem Tülübaş, \'\'Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk\" dedi.

Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila\'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş\'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya giden Tuğba Tülübaş, Aile Mahkemesi\'ne boşanma davası açtı. Mahkeme, Esila\'nın geçici velayetini anneye verdi. Tuğba Tülübaş, uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü avukatı ve polis ile birlikte Gökçebey\'e giderek Esila\'yı aldı. Erdem Tülübaş da avukatıyla birlikte Çorlu\'ya giderek elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğunun velayetini talep etti. İzleyen tüm insanların tepkisini çeken görüntüleri değerlendiren mahkeme, küçük kızın velayetini annesinden alarak babasına verdi.

\"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM\"

Erdem Tülübaş, polis ve avukat aracılığıyla Tuğba Tülübaş\'ın yaşadığı eve giderek küçük kızı aldı. Gökçebey\'e dönen Erdem Tülübaş, yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Kızını öperek seven Erdem Tülübaş, kızının geçici velayetini almasıyla büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Boşanma davası sürecinde çocuğunun velayetini almak için mücadele edeceğini anlatan Erdem Tülübaş, şunları söyledi:

\"Ben her akşam geldiğimde eve, çocuğumun sağında solunda morluk görüyordum. Bunu söylemiştim \'ne oldu bu çocuğa?\' diye. Oda bana \'sağa sola vuruyor çocuk, düşer\' dedi. Ben inanmadım. Gizli kamera yerleştirdim, çok şüphelendim. Gizli kamerada bazı görüntüler gördüm. Kan dondurucu görüntüler gördüm. O sinirle hemen polis karakoluna gittim. Ondan sonra savcı yanına çıktık. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğu da bana verdi. 3 ay bittiği zaman çocuğumu benden almaya geldiler. Çocuğumun canından endişe ettim. Bazı yerlere başvurdum. Sesimi duyurdum. Allah razı olsun herkesten. Sayın Cumhurbaşkanımdan, devletimden, bakanlığımdan. Ben çok mutlu oldum. Bu çok güzel bir mutluluk. Anlatamıyorum. Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk. Orada hakim görüntüleri izlememiş. Görüntüleri sunduk biz. Ondan sonra hakim kararıyla hemen çocuğu bize verdiler. Olması gereken oydu zaten.\"

BABAANNE: \'TORUNUMU ALMALARININ ARDINDAN DÜNYAM YIKILDI\'

Babaanne Fatma Tülübaş da gelininin 3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından torununa kendisinin baktığını söyledi. Geçen cuma polis eşliğinde eve gelen gelininin torununu almasıyla dünyasının yıkıldığını anlatan Fatma Tülübaş, \"3 ay baktıktan sonra o cuma günü gelip benden çocuğumu aldılar. O günden beri ne ses vardı ne bir şey vardı. Şimdi o ses geri geldi, yavruma kavuştum. Duygularımı ifade edemiyorum. Çok sevinçliyim. Yavrumu aldım. Ben herkesten, Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm Türkiye arka oldu. Herkese binlerce Allah razı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdem Tülübaş ile röp.

-Fatma Tülübaş ile röp.

-Erdem Tülübaş\'ın kızıyla ilgilenmesi

-Kızını öpmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / GÖKÇEBEY (Zonguldak),(DHA)