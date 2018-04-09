DHA YURT - Erzincan'da patlama: Bomba imha uzmanı şehit oldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kullanım süresi dolmuş dinamitlerin imhası sırasında yaşanan patlamada bomba imha uzmanı şehit oldu, 1 askerde yaralandı.

Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi Karanlık Kanyon içerisinde kullanılmayan tünelde vatandaşlar tarafından dün patlayıcı madde bulundu. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından yapılan incelemede tünelin içerisinde 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 metre saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından taşınan patlayıcılar bir kum ocağında imha edilmek istendi. Bugün saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit oldu, 1 askerde hafif şekilde yaralandı. Evli ve 1 kız çocuğu sahibi olan şehidin acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.

Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)