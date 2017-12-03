DHA YURT - Erzincan'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN\'da kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına uçan otmobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolunun 8\'inci kilometresinde Ganiefendi Köyü girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 24 EV 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak, sulama kanalına uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 26 yaşındaki Tugay Tokgöz olay yerinde, Umut Acar (23) ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Tugay Tokgöz\'ün cesedi, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Hurdaya dönen araçtan görüntü

-Hastane acilinden görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan (DHA)