DHA YURT - Erzincan'da askerden kediye işkenceye büyük tepki (2)

BAKAN SOYLU: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan\'da er Taner H.\'nin yavri kediye işkence yaptığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da kendisine ulaşan bir tiwittera, \"Hemen tetkik ettiriyorum\" dedi. Bakan Soylu ikinci tiwitterda \"Adli ve idari soruşturma başlatıldı, Erzincan Valimiz açıklama yapacak\" ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan\'da yavru kediye alkollu bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından Erzincan Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kediye işkence yapan erin, hafta sonu izninden alkollü döndüğü ve terhisine 3 gün kaldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

\"03.12.2017 günü yazılı ve görsel medyada yayınlanan “Erzincan Orduevi’nde bir askerin kediye işkence yaptığıö ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde olayın failinin Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan Muhabere Er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine üç gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır\" denildi.

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)