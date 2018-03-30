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DHA YURT - Eruh'ta terör saldırısı: 6 korucu şehit  (3)

  VALİLİKTEN AÇIKLAMA  Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3

30 Mart 2018 13:36

 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Siirt Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu ile 4 askerin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:
\"Düzenlen saldırıda; 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu, 4 asker de yaralanmıştır. Yaralı güvenlik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah\'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"
Terör saldırısında şehit olan güvenlik korucularının Mehmet Oktay, Sıddık Ertaş, Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Nevzat Gökçe ve Seyfettin Başkurt olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Siirt Devlet Hastanesi 
-Acil servisten görüntü
-detaylar 

Haber: Turan KOYUNCU / SİİRT (DHA) 

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