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DHA YURT  - Eruh'ta terör saldırısı: 6 korucu şehit 

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi

30 Mart 2018 12:58

SİİRT\'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist, Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi\'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine ağır silahlarla saldırdı. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verirken, açılan ilk ateşte 6 korucu şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi\'ne gelerek, buraya getirilip tedaviye alınan yaralı güvenlik görevlileri hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Siirt Devlet Hastanesi 
-Acil servisten görüntü
-detaylar 

Haber: Turan KOYUNCU / SİİRT (DHA) 

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