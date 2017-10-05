DHA YURT - Erdoğan'dan 9 yaşındaki Senem'in ailesine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa\'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden çocuklardan Senem Ertuç\'un (9) ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Senem\'in babası İsmail Ertuç\'u telefonla aradı. Erdoğan, Senem\'e Allah\'tan rahmet, Ertuç ailesine ise sabır diledi. Erdoğan, yangında yaralananlar için ise acil şifalar temennisinde bulundu.
Erdoğan, önceki gün de yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu\'nun ailesini arayarak başsağlığı mesajlarını iletmişti.
Haber: ANKARA,(DHA)