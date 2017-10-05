T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Erdoğan'dan 9 yaşındaki Senem'in ailesine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden çocuklardan Senem Ertuç'un (9) ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti

05 Ekim 2017 09:43

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa\'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden çocuklardan Senem Ertuç\'un (9) ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Senem\'in babası İsmail Ertuç\'u telefonla aradı. Erdoğan, Senem\'e Allah\'tan rahmet, Ertuç ailesine ise sabır diledi. Erdoğan, yangında yaralananlar için ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Erdoğan, önceki gün de yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu\'nun ailesini arayarak başsağlığı mesajlarını iletmişti.

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Fransa MulhouseSenem ErtuçCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanSenemErtuçErdoğan Senem AllahErdoğanDamlaEmir AksuHaber ANKARADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24