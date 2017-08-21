DHA YURT - Erdoğan'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (4)

\'TİMİ BEN SEÇTİM, BEN GÖREVLENDİRDİM\'

Duruşmada tutuklu sanıklardan MAK tim komutanı Binbaşı Taner Berber, savunma yaptı. Berber, \"Darbe teşebbüsünden sonra 10 gün kaçıp kendi isteğimle teslim oldum. Teslim olduktan sonra polisler sonra da polislerin arasında halk bizleri linç etmek istedi\" dedi. Berber, sanıklardan ve emrindeki askerlerden Gökhan Güçlü\'nün üzerinde \'hero\' yazılı tişörtü giymesiyle başlayan tartışmaları da hatırlatırken, \"Hero\' yazısı gerekçe gösterildi, linç kampanyası başlatıldı. Uluslararası çapta rezil edecek şekilde benzer tişörtü giyenler gözaltına alındı\" dedi.

PROTESTOCULARA, \'KİRALIK\' DEDİ

Kendilerinin cezaevi araçlarından zorla indirildiğini ileri süren Taner Berber, kendilerini protesto edenler içinde yakışıksız ve tepki çeken benzetmede bulundu. Taner Berber, \"Biz jandarmanın zorlamasıyla araçlardan zorla indirildik. Bu sırada günlüğü 80 TL\'ye kiralanmış kişiler tarafından protesto edildik, galeyana gelen halkın önünden geçirildik\" dedi.

\'FETHULLAH GÜLEN\'İN İADESİ İÇİN BİZE SUİKAST TİMİ DENİYOR\'

15 Temmuz\'dan sonra kendilerini \'suikast timi\' gibi göstermek adına algı operasyonları yapıldığını iddia eden Taner Berber, \"Diğer davalarda suikast suçlaması yokken bize \'suikast timi\' denmesi suikastte vurgu yapılması kamuoyu nezlinde sıcak tutuluyor. Neden bu faaliyet bir suikast işlemi gibi bu kapsamda bir yargılama yapılıyor? FETÖ lideri Fethullan Gülen\'in iadesi için yasal zemin hazırlamak adına bize suikast timi deniyor. Bizleri bu vahim tuzağın içine çeken karanlık ellerin amacı buydu\" dedi.

\'TİMİ BEN SEÇTİM, GÖREVLENDİRDİM\'

FETÖ üyeliği ve Marmaris\'e giden MAT timine yönelik açıklamalarda da bulunan Taner Berber, şunları söyledi: \"Operasyonlarda FETÖ üyesi askerlerin kullanıldığı söyleniyor. 15 Temmuz\'un FETÖ tarafından yapıldığını savcılık iddia ediyor. İddianamede örgütün yapılmasıyla ilgili olarak bilgilere yer veriliyor. İddianamedeki bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir örgüt üyesinin diğer örgüt üyesinden haberi, bilgisi olmamaktadır. Hal böyleyken MAK timini göreve çağıran bir kişi olarak benim örgütü ve işleyişi bilmem iddianameyle çelişmektedir. Benim kimin örgüt üyesi olduğunu bilmem izahtan uzaktır. Ancak MAK timini ben seçtim ve ben görevlendirdim. İcra edilen faaliyetin terör operasyonu olacağı söylendiğinden ben de personelimi buna göre seçtim. Mazereti olan personelim haricinde herkesi birliğe çağırdım. Personelimi bilgilendirdik. Risklerden bahsettim. Amirleri olarak benim verdiğim emirleri yerine getirmek haricinde hiçbir şey yapmadılar. İlk kez böyle bir operasyona katılacakları için telaşlıydılar. Birliğimizin personeli olan Murat Üçer ve Erdal Akgün yargılanmaktır. Bunların FETÖ\'den bir süre tutuklu kaldıklarını biliyorum. Örgüt üyeliğini esas kabul etseydim bu iki ismin de benim yanımda olması lazımdı. Zekariya Kuzu\'yla ast üst ilişkisi vardı. Örgüt üyeliğini bilemem.\"

\'BİR SÜRE ARAZİDE GİZLENDİK\'

Sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile ilgili olarak tanışıklıklarının 10 yılı geçtiğini ifade eden Taner Berber, şöyle devam etti: \"Bayramlarda Gökhan Şahin Sönmezateş\'i arardım. Bu bayramda da aradım ancak kendisi açmadı. Sonra 8 Temmuz\'da beni aradı konuştuk. Bayramlaşma konuşması geçti. Herkes tarafından sevilen bir komutandı. MAK gelişmesinde önemli katkıları oldu. Bizlere sıkıyönetim ilan edildiğini ve emir komuta içerisinde faaliyet gösterildiğinden devam ettik. Olayların bizim bildiğimiz gibi olmadığını anlayınca bir süre arazide gizlendik sonra polise teslim olduk. İfademde Sönmezateş\'le telefon görüşmelerimi kabul ettim. O gün yüz yüze görüştüğüm ve görev almış gibi gösterilmem için baskı gördüm. Bu şekilde daha az suçlanacağım ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağım söylediği için ses çıkarmadım. Yazılan şeylere imza attım. O zaman savcılık ve mahkemede aynı hususları tekrar ettim aksi halde sevdiklerime zarar verileceğini düşündüm. Aileme zarar vermekle tehdit ediliyordum.\"

Haber: MUĞLA (DHA)

