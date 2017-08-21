DHA YURT - Erdoğan'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (3)

ŞEHİT POLİSİN ZIRHLI ARACA BİNDİRİLMESİ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ORTAYLA ÇIKTI

Duruşmada önemli bir de gelişme yaşandı. Şehit polis Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker, elinde yeni görüntülerini bulunduğunu söyledi. Bununu üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, CD\'nin bir dilekçeyle dava dosyasına sunulmasını istedi. Şehit babası Nihat Eker, CD mahkemeye teslim ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Davanın normal seyrinde devam ettiğini, hakimin sanıklara gerekli süreleri verdiğini söyleyen Nihat Eker, \"Sanıklar buna rağmen mahkemeyi uzatmak için yalan beyanlarda bulunuyor. Ben çocuğumla canlı olarak görüştüm, kayda almıştım. Çocuğum saat 02.00 sıralarında da kız kardeşini arıyor. Orada da kardeşi \'ağabey, ne var orada\' diyor. O da \'burada bir şey yok ki\' diyor. Onun arkasından kuzeniyle görüşüyor. O da saat 02.00\'dan sonra olan bir görüşme. O sıralarda canlı. O aralarda hiçbir helikopterin Marmaris semalarında olduğu yok. Çatışmadaki arkadaşlarına da soruyorum, \'Yok\' diyorlar. Zamanı çoğu karıştırmış ama kesin veren de var. Otellerin güvenlik kameralarında çatışma saati belli zaten kamera kayıtları saati saatine tutuyor. 3 otelin kamerası da aynı saatlerde olmuş. Hem onların geldiği, çatışmaya başladığı hem de emniyet personeli görünüyor. Çatışmanın saat 04.00 sıralarında olduğu görülüyor. O saatte vuruluyor çocuğum. Saat 04.10\'da da hastaneye gidiyor. Bunlarla çürütülmüş oluyor\" dedi.

DARBECİ ASKERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Darbeci askerlere de tepki gösteren Nihat Eker, \"Bunların devlete, Cumhuriyete karşı kalkıştıkları belli. Ülkeyi yıkma eyleminde oldukları belli. Zaten Gökhan şahin Sönmezateş de ilk duruşmada \'Ben aslanlar gibi darbe yaptım\' dedi. Bu ekibi de kendileri seçti. Özel yetiştirilmiş elemanları seçtiler. Bunların hepsi cani. Esas vampir kendileri. Kendilerini kahramanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Uzun uzun yalan beyanlarla mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar\" dedi.

Nedip Cengiz Eker\'in yaralandıktan sonra ambulanstana zırhlı araca alındığı görüntüleri de ilk kez ortala çıkmış oldu. Bu görüntülere sanıklarını sık sıkı kendilerinden biri önce bir grubun Marmaris\'e geldiği yalanlarını da çürütmüş oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: MUĞLA (DHA)

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